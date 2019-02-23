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السبت 23/فبراير/2019 - 02:31 م

كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

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كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
يخوض فريق برشلونة الأسبانى فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل ضد إشبيلية فى إياب ربع نهائى كأس ملك أسبانيا على ملعب "كامب نو".

 كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد إشبيلية بكأس الملك
 
برشلونة
برشلونة
 

وكان فريق برشلونة قد خسر بثنائية نظيفة ضد إشبيلية فى مباراة الذهاب التى أقيمت الأربعاء الماضى، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد إشبيلية فى مباراة اليوم، والذى تمثل فى..

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

الدفاع: بيكيه، فيرمايلين، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: أرثر ميلو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتتش

الهجوم: كوتينيو، ميسي، سواريز
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
برشلونة يواجه شبح الخروج من كأس الملك ضد إشبيلية 
 


 
يستضيف فريق برشلونة فى العاشرة والنصف مساء اليوم، إشبيلية فى إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا على ملعب "كامب نو".

تلقى فريق برشلونة هزيمة بثنائية نظيفة ضد إشبيلية فى جولة الذهاب بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" قبل مباراة الإياب وهو ما يهدد البلوجرانا بوداع المسابقة مساء اليوم، الأربعاء.

وخسر برشلونة ضد إشبيلية فى الذهاب لعدة أسباب على رأسها استبعاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من قائمة المباراة بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي الذى تغيب بسبب الإصابة، وأخيرًا دفع أرنستو فالفيردى مدرب البارسا بالشباب ولاعبى دكة الاحتياطى.
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
وبلاشك إن أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة سيدفع بالقوة الضاربة ضد إشبيلية مساء اليوم، من أجل العودة وتحويل تأخره فى الذهاب بهدفين إلى فوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائى من كأس الملك.
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
ولعل أخطر الأسلحة التى تهدد برشلونة فى مباراة اليوم، بابلو سارابيا جناح فريق إشبيلية الذى يملك قدرة فائقة على التسجيل فى أى وقت داخل شباك الفريق الكتالونى وهو ما قد يصعب مهمة التأهل إلى الدور القادم.
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر
ونجح بابلو سارابيا جناح إشبيلية فى زيارة شباك برشلونة خلال 3 مباريات متتالية هذا الموسم ابتداء من كأس السوبر الأسبانى فى "طنجة" ثم الدورى الإسبانى وأخيرًا ذهاب ربع نهائى كأس الملك فى "رامون سانشيز بيزخوان".
كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

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