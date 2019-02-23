قافلة طبية لجامعة طنطا بقرية ميت حبيب بسمنود.. 9 مارس

أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم قافلة طبية وبيئية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة إلى قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية بمدرسة ميت حبيب الاعدادية وذلك يوم السبت 9 مارس المقبل.



وأوضح الدكتور عماد عتمان أن القافلة تأتي استكمالًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.