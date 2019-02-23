مستشار النمسا: التعديلات الدستورية واردة

أكد سباستيان كورتس، مستشار النمسا، أن الحكومة تريد تحقيق أقصى درجات الأمن، بحماية المجتمع من ممارسات طالبى اللجوء الخطرين.



وقال كورتس فى تصريح له، اليوم السبت، إن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتيح الاعتقال الوقائي لطالبى اللجوء الخطرين.



وأضاف أن كلًا من وزير الداخلية هيربرت كيكل، ووزير العدل جوزيف موسر، ووزيرة الدولة كارولين ايدشتادلر، بصدد إعداد مقترح هذا القانون.



وأوضح أن الوزراء الثلاثة سوف يراعون حقوق الإنسان والالتزامات القانونية الأوروبية، وسوف يتيح مشروع القانون الاحتجاز الوقائي مع الرقابة القضائية، وذلك فى حالات وجرائم محددة ومع مراعاة الدستور والقوانين الحالية.



ولم يستبعد كورتس إجراء تعديلات دستورية لتسهيل هذا الأمر، مرجحًا أن الأغلبية فى البرلمان النمساوي سوف تقر أى تعديلات تحقق مزيدًا من الأمن والسلامة في البلاد.