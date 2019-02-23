القاهرة : السبت 23 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
02:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الثلاثاء
09:09 م

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»
محافظات
السبت 23/فبراير/2019 - 02:26 م

جامعة المنيا تشارك بملتقى الجامعات المصرية السودانية

جامعة المنيا تشارك
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2528717

شاركت جامعة المنيا بالملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية والذي عقد بجامعة عين شمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ونظيره السوداني بمشاركة 37 جامعة سودانية، وعدد من الجامعات المصرية، تأكيدًا علي ترابط العلاقات المصرية السودانية وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز ثقافة العمل العربي المشترك.

وقامت جامعة المنيا بعرض البرامج الدراسية المتميزة بكلياتها ودراسة إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجامعات السودانية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة أن انعقاد هذا الملتقى يأتي تنفيذا للبرنامج المشترك بين البلدين والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي بين البلدين وكذلك زيادة التعاون في البرامج التعليمية المشتركة والتعاون في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

الآن

أمير الكويت يتوجه إلى شرم الشيخ لترؤس وفد بلاده بالقمة العربية الأوروبية

الليلة.. محمد الباز يجيب عن الأسئلة الحرجة فى إعدام قتلة النائب العام بـ"90 دقيقة"

إحالة أوراق قتلة الأنبا "أبيفانيوس" إلى المفتى

رئيس رومانيا: نقدر جهود السيسى ومصر لدعم الأمن فى المنطقة

ads
الأكثر قراءة

خاص.. مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابته المزمنة وفسخ تعاقده مع أحد

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

تغييران فى تشكيل الأهلى أمام الجونة.. والمعارون يغيبون رسميًا

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون لتدريب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر في السويد (صور)

بالصور.. حادث تصادم يتسبب في تهشم سيارات معرض بالغربية

15 صورة ترصد أجواء الاحتفاء بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

محافظ بني سويف: البدء في تركيب 4000 "عين القط" لإنشاء مطبات حديثة

رياضة

لابورت يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

موعد مبارة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

أياكس يخطط لاستعادة مدافع يونايتد تحسبا لرحيل دى ليخت

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يوتيوب

الأكثر قراءة

خاص.. مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابته المزمنة وفسخ تعاقده مع أحد

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء

مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

تغييران فى تشكيل الأهلى أمام الجونة.. والمعارون يغيبون رسميًا

ads
كشكول

"كشكول" ينشر طريقة حماية "تابلت" أولي ثانوي من التبديل في المدرسة

بالصور.. "المنيا" تشارك بملتقى الجامعات المصرية السودانية

وكيل الأزهر: إعلان الجداول المقترحة لطلاب الشهادة الثانوية أول مارس

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة مريضة إعوجاج العمود الفقري

"تعليم إسكندرية" تحتفل بالاعتماد التربوي لمدرسة رشدي الصناعية بنات

الأمصار

الملك سلمان يطير إلى شرم الشيخ.. صور

في اختراق جديد.. إسرائيل تدشن سفارة لها في دولة إفريقية

الإمارات.. إعفاء أكثر من 3310 مواطنا من مديونياتهم

بعد إدراجها في المناهج.. جامعات السعودية تُغرد بالصينية

اعتقال عشرات المتظاهرين في احتجاجات الجزائر

مرايا الابداع

أحجار على رقعة الشطرنج

بكائيات

ads
منوعات

Stellaris: Console Edition.."المجرة" بين أصابعك

"Hyper Jam".. لا توجد مباراة تشبه الأخرى

"Fimbul".. هل تريد القتال كواحد من الفايكنج؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

هاينان تحظر الأكياس البلاستيكية وأدوات المائدة غير القابلة للتحلل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎