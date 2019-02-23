جامعة المنيا تشارك بملتقى الجامعات المصرية السودانية

شاركت جامعة المنيا بالملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية والذي عقد بجامعة عين شمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ونظيره السوداني بمشاركة 37 جامعة سودانية، وعدد من الجامعات المصرية، تأكيدًا علي ترابط العلاقات المصرية السودانية وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز ثقافة العمل العربي المشترك.



وقامت جامعة المنيا بعرض البرامج الدراسية المتميزة بكلياتها ودراسة إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجامعات السودانية.



وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة أن انعقاد هذا الملتقى يأتي تنفيذا للبرنامج المشترك بين البلدين والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.



ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي بين البلدين وكذلك زيادة التعاون في البرامج التعليمية المشتركة والتعاون في مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

