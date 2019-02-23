وزراء العمل والاقتصاد والعدل ببريطانيا يشجعون على منع "بريكست بدون اتفاق"

طالب وزراء العمل والاقتصاد والعدل في بريطانيا بمنع حالة "عدم الاتفاق الكارثية" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



واتخذ الوزراء الثلاثة المؤيدون للاتحاد الأوروبي، بذلك موقفا معارضا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي والمؤيدين المتشددين لخروج بريطانيا من داخل حزب (المحافظين) الذي تتزعمه.



تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر خروج بريطانيا من التكتل في التاسع والعشرين من مارس المقبل.



وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصادرة اليوم السبت، حذرت وزيرة العمل امبر رود ووزير الاقتصاد جريج كلارك ووزير العدل ديفيد جوك من أن الخروج غير المنظم من شأنه أن يُضْعِف الأمن القومي لبريطانيا، وأن يضر بالاقتصاد بقوة، كما أن من الممكن أن يؤدي إلى انهيار المملكة المتحدة.



وطالب الوزراء الثلاثة بتأجيل الخروج في حال لم تحدث انفراجة في التصويت على الاتفاق داخل البرلمان البريطاني خلال الأسبوع الجاري.