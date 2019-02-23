رئيس الصين يدعو لوضع المخاطر المالية جانبا خلال السعي لاستقرار النمو

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن على بلاده أن تسعى لتحقيق الاستقرار في تنمية اقتصادها وفي الوقت ذاته ألا تنسى درء المخاطر عن نظامها المالي.



وينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في نحو 30 عامًا، وهو ما يشجع صناع السياسات على تعزيز النمو من خلال تخفيف شروط الائتمان وخفض الضرائب.



وقال شي "من الضروري التركيز على درء المخاطر على أساس نمومستقر، وفي الوقت ذاته تعزيز التعديلات المضادة للتقلبات في السياستين المالية والنقدية، وضمان عمل الاقتصاد في نطاق معقول".



ونقلت الوكالة عن شي قوله خلال جلسة بحثية لمسؤولي الحزب الشيوعي يوم الجمعة، إن درء المخاطر المالية وحلها، خاصة المخاطرالمالية النظامية، مهمة أساسية.



وأكد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الأربعاء، على أن الصين لن تلجأ إلى حوافز "تشبه الفيضان" مثلما فعلت في فترات الانحدار في الماضي.



لكن بعد سلسلة من البيانات الضعيفة، يتساءل المستثمرون ما إذاكانت بكين بحاجة إلى تسريع وتيرة الدعم أو تعزيزها لتقليص مخاطرتباطؤ أكثر حدة.



وإلى الآن، تُحجم الصين عن خفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم الاقتصاد المتباطئ، وهو الأمر الذي قد يكون من شأنه تقليص التكلفة لكنه يُنذر أيضًا بمفاقمة الديون المتراكمة.

