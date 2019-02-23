أياكس يخطط لاستعادة مدافع يونايتد تحسبا لرحيل دى ليخت

أشارت تقارير صحفية هولندية إلى أن إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي تريد استعادة المدافع السابق للفريق تيموثي فوسو مينساه، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي المعار إلى مواطنه فولهام.



وذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية في تقرير لها أن أياكس قد يتواصل مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات فوسو مينساه، الذي رحل عن فريق العاصمة الهولندية إلى مان يونايتد في صيف 2014.



وأعير مينساه البالغ من العمر 21 عامًا إلى كريستال بالاس في موسم 2017-2018 وفي الموسم الحالي إلى فولهام.



وعلى الجانب الآخر، بات دي ليخت قريبًا من الرحيل عن جدران ملعب يوهان كرويف أرينا في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.



وفاز دي ليخت بجائزة أفضل لاعب أوروبي صاعد في 2018 بعد قيادة هولندا لنصف نهائي دوري أمم أوروبا وأياكس لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتضم دائرة الأندية التي تريد ضم دي ليخت بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.



