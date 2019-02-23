3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
تراجع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3030 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
وقَعت نقابة الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، ومركز ايواء الحيوانات الأليفة القمر الأزرق، وفريق عمل من أطباء السويد من مستشفى البيطري السويدي Black stgarnans Dgursuklius بقيادة الدكتورة مارتم انكر ...
أصيب شخصان بإصابات مختلفة، منذ قليل، إثر اصطدام سيارة نقل "تريلا" بجرار زراعي بجوار معرض سيارات على طريق "طنطا – إسكندرية" أمام قرية كفر الشوربجى، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى ...