3030 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

محافظ بني سويف: البدء في تركيب 4000 "عين القط" لإنشاء مطبات حديثة

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إنه تم التعاقد على شراء 4029 قطعة من المطبات الحديثة "عين القط"، وتم البدء اليوم الجمعة في تركيب المرحلة الأولى منها بعدد 1500 قطعة في الشوارع والمناطق ...