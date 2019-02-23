السبت 23/فبراير/2019 - 02:43 ص
345 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2527972
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 345 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 330 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 345 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 330 دولارًا للطن.
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