الاتحاد الروسي لكرة القدم ينتخب رئيسا جديدا له

انتخب الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم نفط" الروسية الحكومية، رئيسا له في العامين المقبلين.



وذكر الاتحاد في بيان أن ديوكوف انتخب رئيسا له بإجماع الأصوات خلال اجتماع للاتحاد عقد في العاصمة موسكو.



وقال ديوكوف 51 عاما في تصريح نشره الاتحاد عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر":"شكرا على ثقتكم، هذا ليس شرفا لي فقط وإنما مسؤولية".



ويتوقع أن يرحل ديوكوف عن رئاسة نادي زينيت سان بطرسبرج.



وكان فيتالي موتكو قد رحل عن رئاسة الاتحاد الروسي في ظل فضيحة ادعاءات الانتشار الممنهج لمنشطات بين الرياضيين الروس.



وقال ديوكوف الرئيس الجديد للاتحاد "يجب أن نكون فريقا متحدا!. المهمة التي نواجهها ليست بسيطة، ولكن هذا يعزز الرغبة في إنجازها. أنا واثق من قوتنا، وسنواجه هذه المهام".