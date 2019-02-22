الصين تحث على إجراء تحقيق موضوعي وعادل في هجوم كشمير

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق موضوعي وعادل في الهجوم في شطر كشمير الواقع تحت السيطرة الهندية من أجل اكتشاف الحقيقة.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج، اليوم، تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن هجوم كشمير.



وقال شوانج إنه على الرغم من ذكر البيان لجماعة بعينها (جماعة جيش محمد)، إلا أن هذا لا يعني إصدار حكم بشأن الحادث، مشيرا إلى أن الحكومة الباكستانية أعربت عن عزمها التعاون مع الهند في التحقيقات وحل النزاعات عن طريق الحوار.



وأضاف أن الصين تأمل أن تواصل الهند وباكستان ممارسة ضبط النفس، وإجراء محادثات من أجل الحماية المشتركة للسلام والاستقرار الإقليميين.