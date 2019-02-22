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اقتصاد
الجمعة 22/فبراير/2019 - 04:39 م

الصين تستعد لشراء الذرة الأمريكية بعد المحادثات التجارية

الصين تستعد لشراء
وكالات
dostor.org/2527772

أفاد تقرير بأن مشتري الحبوب في الصين يستعدون لشراء المزيد من محصول الذرة الأمريكي في سياق اتفاق تجاري بين الجانبين.

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، اليوم الجمعة، أن الصفقات قد تتوافق مع مقترح بكين لشراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة 30 مليار دولار بما في ذلك الذرة وفول الصويا والقمح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المقرر أن يلتقي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، صرح هذا الأسبوع أن المحادثات تشمل شراء بكين كميات كبيرة من محصول الذرة.

وينظر الجميع باهتمام إلى تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقصادين حول العالم والتي تشهد جولات مكثفة من المحادثات في الوقت الراهن قبل انتهاء موعد الهدنة التجارية والمقرر في الأول من مارس المقبل.

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