محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الاتحاد العربي لسباقات الهجن

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،اليوم الجمعة، حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن، في إطار استعدادات المحافظة لافتتاح مضمار هجن دولي، وإقامة بطولة دولية لسباقات الهجن آواخر مارس 2019.



وقال محافظ جنوب سيناء إنه تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات دولة الكويت في تنظيم سباقات الهجن، والمساعدة في تنظيم المسابقات، لانها تعتبر الرياضة المحببة الأولي لدي البدو بجميع الدول العربية، والتعاون في مجال هذا النوع من الرياضة.



من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العربي الشكر لمجهودات المحافظ وخصوصا في هذا المجال الذي يتناسب مع طبيعة جنوب سيناء، ويعتبر بمثابة سياحة رياضية تدر عائدا وربحا كبيرا.



وأشاد بمضمار الهجن بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه بحث خلال لقائه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضع رياضة الهجن على كافة المستويات وكيفية تطوير ونشر هذه الرياضة وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر.



وحضر اللقاء اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان رئيس الاتحاد العربي يرافقه رئيس مدينة شرم الشيخ قد زار مضمار الهجن حيث أثني عليه وعلى استعداداته لانطلاق الفعاليات.