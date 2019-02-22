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سياسي
الجمعة 22/فبراير/2019 - 04:30 م

النائبة آمال رزق الله تثمن استضافة مصر لقمة شرم الشيخ

النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2527761

أكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن قمة شرم الشيخ بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فرصة جيدة لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول العربية والأوروبية، في كافة المجالات، بهدف زيادة الاستقرار الاقتصادي في هذه الدول ووضع منظومة للتعاون السياسي.

وقالت إن فكرة القمة جيدة للغاية في تقريب وجهات النظر، حيث إن مستوى التأثير متبادل بين الدول العربية والأوروبية بكافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية، لافتة إلى أن مستوى ممثلي الدول الأوروبية يعكس الاهتمام بالقمة ودورها.

وثمنت استضافة مصر لهذه القمة التي تعقد لأول مرة، ولها رسالة عالمية مفادها استقرار الأمن في مصر، واستعدادها لاستقبال السياح الأجانب وتوفير كافة سبل الحماية لهم.

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