تباين أسعار الخضار في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضار، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بينما تراجع البعض الآخر.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الخضاربغرفة القاهرة، إن أسعار الكوسة سجل زيادة نحو 3 جنيهات كما ارتفع سعر الفاصوليا جنيهين، والخيار جنيه، وزاد سعر كيلو البطاطس 50 قرشًا.



وتراجع سعر كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، 50 قرشًا للكيلو اليوم، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



وسجلت الطماطم نحو 5 جنيهات، وسجلت البطاطس 6 جنيهات بزيادة 50 قرشًا، وسجل البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.



وسجلت الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات، وسجلت الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا بزيادة جنيهين.



وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهاتـ فيما سجل الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.



وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه، وسجلت الملوخية بين 5 و7 جنيهات.



وسجل الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه، وسجلت البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل القلقاس بين 3 و5 جنيهات.









