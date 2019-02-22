إيقاف أيك أثينا أوروبيًا بسبب الشغب

تعرض نادي أيك أثينا، لضربة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقافه من المشاركة في المسابقات القارية بسبب شغب الجماهير خلال مباراة بدور المجموعات في دوري الأبطال في أثينا في نوفمبر الماضي.



كما عوقب النادي اليوناني بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في مسابقات أوروبا دون حضور جمهور مع تغريمه 80 ألف يورو (90600 دولار).



واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع جمهور أياكس أمستردام في الاستاد الأولمبي قبل المباراة، كما ألقى مشجعون ألعابا نارية داخل الاستاد.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة إنه قرر "استبعاد أيك أثينا من المشاركة في المسابقة القارية المقبلة التي سيتأهل إليها".



وأضاف "تشمل العقوبة الإيقاف لمدة عامين مع وقف التنفيذ".



واتهم الاتحاد الأوروبي أيك بارتكاب عدة مخالفات منها اقتحام الجماهير الملعب وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغياب التنظيم ورفع لافتة مسيئة.



كما وجه اتهامات لأياكس بإشعال ألعاب نارية وإلقاء جماهيره مقذوفات لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه قرر وقف الإجراءات ضد النادي الهولندي.