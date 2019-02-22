البنزرتي يتطلع لانتزاع المركز الثاني في دوري تونس

سيسعى البنزرتي المتألق إلى استغلال غياب الصفاقسي للارتقاء للمركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف مستقبل قابس في افتتاح مباريات الجولة 15 للمسابقة غدا السبت.



ويتطلع البنزرتي، الذي لم يذق طعم الخسارة في 14 مباراة متتالية هذا الموسم، لاستغلال أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق الانتصار على ضيفه والصعود للمركز الثاني مؤقتا في غياب الصفاقسي المنشغل بالاستعداد للعب في بطولة كأس الاتحاد الافريقي.



ويحتل البنزرتي المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الصفاقسي الثاني وخمس نقاط عن الترجي المتصدر والذي يواجه نجم المتلوي يوم الأحد.



وارتفعت آمال البنزرتي في المنافسة بجدية على لقب الدوري الذي فاز به مرة واحدة عام 1984 بعد المستوى الرائع الذي قدمه الفريق بقيادة المدرب منتصر الوحيشي وأصبح منافسا قويا للأندية الأربعة الكبرى.



ويأمل الفريق في احتلال مركز مؤهل للمشاركة في احدى مسابقات الأندية الافريقية والعودة للظهور على الصعيد القاري بعد غياب طويل.



ويعول البنزرتي على الروح القتالية والانسجام بين لاعبيه وصلابة خط دفاعه التي شكلت نقطة قوية للفريق في الموسم الحالي وقادته لتحقيق سبعة انتصارات وسبعة تعادلات وحافظ على سجله خاليا من الهزائم.



لكن مهمة البنزرتي لن تكون سهلة أمام ضيفه الساعي لانتزاع نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز 11 برصيد 12 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المنستيري المتذيل.



ويسعى الترجي حامل اللقب والمتصدر إلى توسيع الفارق مع ملاحقيه على القمة بالفوز على ضيفه نجم المتلوي صاحب المركز العاشر الذي يملك 12 نقطة.



وينتظر أن يستعيد الترجي جهود لاعبه الليبي حمدو الهوني والمدافع خليل شمام بعد تعافيهما من إصابة أبعدتها عن تشكيلة الفريق نحو شهر بينما يتوقع غياب الظهير الأيسر أيمن بن محمد بسبب المرض.



ويستضيف حمام الأنف منافسه شبيبة القيروان في مباراة سيحاول فيها كل فريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة سوء النتائج وتدشين حملة الانقاذ.



ويحتل شبيبة القيروان المركز 12 برصيد 14 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن حمام الأنف الذي يأتي وراءه في جدول الترتيب.



ويستضيف الملعب القابسي صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة الملعب التونسي السادس برصيد 19 نقطة.