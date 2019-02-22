القاهرة : الجمعة 22 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:41 م

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج
06:36 م

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا
06:16 م

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة
05:46 م

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات
09:53 م

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
09:48 م

مشاهدة مباراة محمد صلاح liverpool vs bayern munich الان بث مباشر
08:31 م

Kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. بث مباشر اليوم الثلاثاء
04:47 م

ليفربول ضد البايرن | Liverpool vs bayern | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:35 م

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت
02:17 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الثلاثاء
09:09 م

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»
08:26 م

تصنيع «الموديلز».. كيف تصبحين عارضة أزياء ناجحة؟
مصر
الجمعة 22/فبراير/2019 - 04:25 م

اكتمال النصاب القانونى لعمومية نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية

اكتمال النصاب القانونى
ا ش ا
dostor.org/2527757

اكتمل اليوم "الجمعة" النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية والتى عقدت اليوم بمقر النقابة في الشاطبي.

ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بحضور 50 عضوا ممن يحق لهم حضور الجمعية، وهم المهندسون الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2017 والمهندسون بالمعاش.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتقرير أمين النقابة، وتقرير أمين الصندوق، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، ليبدأ بعد ذلك عملية التصويت على اعتماد ميزانية 2018 والموازنة التقديرية لعام 2019.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ 4 أيام

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

منذ اسبوع

السيسي: طالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام "التواصل الاجتماعي" في نشر التطرف

منذ اسبوع

السيسي: تحدثت منذ 4 أعوام عن أهمية تصويب وتصحيح الخطاب الديني

منذ أقل من شهر

الصحة: فحص 667 طالبا بالثانوية ضمن "100 مليون صحة"

منذ أقل من شهر

مدبولي: وضع حجر أساس محور دراو على النيل خلال أسابيع

الآن

ملك البحرين يترأس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

المستثمر الإماراتي سالم الشامسي يشتري نادي بيراميدز

شاهد.. رفع العلم الفلسطيني أعلى مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

غدًا.. 16 دولة في ضيافة مصر لمناقشة الحد من المخلفات الخطرة

ads
الأكثر قراءة

المستثمر الإماراتي سالم الشامسي يشتري نادي بيراميدز

النقل تعلن التشغيل التجريبي للمسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة

من هو المستثمر الإماراتي "سالم الشامسي" صاحب بيراميدز الجديد؟

إبراهيم فايق: تركى آل الشيخ يقرر تجميد نادى بيراميدز وتصفيته

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات تعامد الشمس بالحفل الختامى لمهرجان أسوان بحضور 5 وزراء

مجندون يوزعون القرآن الكريم في حفل تأبين زميلهم بالأقصر (صور)

جهاز شئون البيئة يستجيب لشكوى أهالى زفتى ويزيل مخلفات المقابر

محافظة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

رياضة

مدرب بريمن يثير الشكوك حول استمرار بيتزارو مع الفريق

تأهل أبو القاسم لنهائيات جهاز الحلق ببطولة كأس العالم للجمباز بأستراليا

الاتحاد الروسي لكرة القدم ينتخب رئيسا جديدا له

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يوتيوب

الأكثر قراءة

المستثمر الإماراتي سالم الشامسي يشتري نادي بيراميدز

النقل تعلن التشغيل التجريبي للمسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة

من هو المستثمر الإماراتي "سالم الشامسي" صاحب بيراميدز الجديد؟

إبراهيم فايق: تركى آل الشيخ يقرر تجميد نادى بيراميدز وتصفيته

ads
كشكول

ننشر توزيع نسبة الـ10% للعاملين بالتعليم الفني

تعليم الجيزة: إنهاء أزمة رياض الأطفال بمدارس المحافظة

ننشر الأجزاء المحذوفة من مقرر الدراسات الإجتماعية للأول والثاني الإعدادي

مؤتمر لوزير التعليم العالي حول استضافة وكالة الفضاء الأفريقية .. غداً

انطلاق فعاليات معرض الكتاب الرابع بـ"هندسة المطرية" .. غداً

الأمصار

لأول مرة منذ 16 عاما..الفلسطينيون يؤدون الصلاة في باب الرحمة

الإمارات: لا تغيير في إجراءات مقاطعة قطر

وزير الخارجية الروسي: أمريكا تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من فنزويلا

السعودية والصين تتفقان على التعاون في مكافحة الإرهاب

بسبب النفط.. كينيا تلوح بفرض عقوبات على الصومال

مرايا الابداع

أحجار على رقعة الشطرنج

بكائيات

ads
منوعات

وزير الزراعة يتحدث عن التعاون مع القارة الإفريقية فى "مصر النهاردة"

الصين تكشف عن أول "مذيعة روبوت"

بريطانية تصنع حقيبة يد من جلد ساقها

مقالات الرأي
دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

محمد الباز

​ الفخ الذى سقطت فيه الـ cbs.. كيف تعاملت مصر مع القناة الأمريكية بهدوء ودبلوماسية؟

المزيد
الصحة

5 مكملات غذائية لتحسين صحة الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎