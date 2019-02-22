اكتمال النصاب القانونى لعمومية نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية

اكتمل اليوم "الجمعة" النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية والتى عقدت اليوم بمقر النقابة في الشاطبي.



ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بحضور 50 عضوا ممن يحق لهم حضور الجمعية، وهم المهندسون الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2017 والمهندسون بالمعاش.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتقرير أمين النقابة، وتقرير أمين الصندوق، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، ليبدأ بعد ذلك عملية التصويت على اعتماد ميزانية 2018 والموازنة التقديرية لعام 2019.