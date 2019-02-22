طوارئ في النيل الدولية استعدادا للقمة العربية الأوروبية

قالت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية أن القناة، استعدت جيدا لنقل ومتابعة مؤتمر القمة العر بية الاوربية والمنعقد بشرم الشيخ يومي الاحد والاثنين القادمين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الهواء مباشرة.



وأكدت تغريد حسين أنها كلفت العاملين بعمل بروموهات من انتاج القناه وتقارير وفترات مفتوحه لتغطيه نشاط القمه وطرح أبرز ملفات المناقشه وتقارير مفصلة داخل نشرات الأخبار بالنيل الدوليه ونشره القناة الثانية باللغتين الانجليزيه والفرنسية.



وأشارت تغريد إلى استضافة سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اختصوا النيل الدولية بحوارات حصرية، مضيفًا إلى أنها كلفت موفد القناة للقمة العربية الأوربية منى مصيلحي بإجراء حوارات حصرية مع ضيوف مصر لإبراز رؤية مصر وجهود الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والشراكة الأوروبية الأفريقية.

