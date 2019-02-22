الصين والسعودية تتعهدان بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتجارة

ذكرت وسائل إعلام صينية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اختتم زيارة استمرت يومين إلى الصين، اليوم الجمعة في أعقاب محادثات رفيعة المستوى حول التجارة والتعاون الأمني.



وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" أن الرئيس الصيني، شي جين بينج أشاد بالعلاقات بين الدولتين، قائلا إنهما سوف يتعاونان بشكل أكبر في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.



وفي الوقت نفسه، أضاف تلفزيون الصين أن السعودية دافعت عن حق "الصين" في إتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتطرف "لحماية الأمن الوطني" في إشارة على ما يبدو إلى سياسة بكين تجاه أقلية "اليوغور" العرقية في إقليم شيانجيانج أقصى غرب البلاد.



وتعهدت الدولتان أيضا بالتعاون في مبادرة الصين الطموحة "حزام واحد-طريق واحد"، بالإضافة إلى رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الموارد الطبيعية، والصين أكبر شريك تجاري للسعودية.



واستوردت الصين 1.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام السعودي في عام 2018 للمساعدة في تحريك نموها الاقتصادي، حسب صحيفة "جلوبال تايمز".