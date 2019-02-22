قيادي بحماس: ندعو إلى "النفير العام" من أجل المسجد الأقصى

وجه إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس الفلسطينية، التحية للمرابطين عند المسجد الأقصى، قائلا: "رسالتنا اليوم أننا لن ننسى دماء شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي ولن يهدأ لنا بال حتى يتم الانتقام لدمائهم، واستهداف المسجد الأقصى وإغلاق باب الرحمة والاعتداء على المصلين يمثل جريمة وعدوانا غاشما على القيم والمبادئ والعقيدة، ولن يمر دون حساب".



ودعا الفلسطينيين، خلال مشاركته في مظاهرات مسيرات العودة الكبرى، اليوم الجمعة، إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه فالأقصى، كما دعا المقاومة الفلسطينية إلى الجهوزية التامة للرد على أي عدوان يستهدف المسجد.



وكذلك، طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس للقيام بواجبها تجاه الدفاع عن المسجد الأقصى، مؤكدًا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار الظالم.



وتابع: "نؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة".



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "الوفاء لشهداء مجرزة الحرم الإبراهيمى"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى التى انطلقت منذ 30 مارس الماضى، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 335 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.