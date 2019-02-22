زايد: فحص 91% من المستهدفين في "100 مليون صحة" بالقاهرة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انتهاء فحص 91% من المستهدفين في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" في محافظة القاهرة.



وقالت وزيرة الصحة، إن عدد المفحوصين في المبادرة الرئاسية بمحافظة القاهرة سجل 6 ملايين و999 ألف مواطن، من أصل 7 ملايين و670 ألفًا، بنسبة 91% من المستهدف، كما انتهت محافظة البحر الأحمر من فحص 93% من المستهدفين بـ"المبادرة الرئاسية"، بعد فحص 317 ألف مواطن من أصل 340 ألف مواطن مستهدف بـ"الفحص".



وأوضحت وزيرة الصحة أن متوسط نسب الفحص في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بلغ 81%، وذلك بمحافظات القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.



من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي عدد المفحوصين منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بلغ 30 مليونا و375 ألف مواطن، منهم 17 مليونا وربع المليون مواطن تقريبًا في "المرحلة الثانية".



وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 152 ألف مواطن في محافظة شمال سيناء حتى الآن، كما تم فحص 816 ألفًا في محافظة أسوان.



وأوضح أن محافظة الإسماعيلية حققت 88% من المستهدف في "المبادرة"، وانتهت "السويس"، و"المنوفية" من 79% من المستهدف، وبنى سويف من 78%.



وعن أعمال فحص الطلاب بالمدارس الثانوية قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الانتهاء من فحص مليون و83 ألف طالب حتى الآن.



وأشار إلى أن الوزارة تكثف استعداداتها في محافظات المرحلة الثالثة من "المبادرة الرئاسية"، والتي ستنطلق فيها أول شهر مارس المقبل، بهدف استمرار النجاحات التي تحققها مبادرة الرئيس في اكتشاف إصابات فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة بين المواطنين، مع العمل على علاج المصابين بتلك الأمراض.