قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي توقع آرسنال أمام رين وإنتر يواجه فرانكفورت

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، عن مواجهات متوازنة أبرزها آرسنال الإنجليزي أمام رين الفرنسي وإنترميلان الإيطالي في مواجهة فرانكفورت الألماني.



كما أوقعت القرعة تشيلسي الإنجليزي أمام دينامو كييف الأوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي في مواجهة بنفيكا البرتغالي، ونابول الإيطالي أمام سالزبورج النمساوي، وفالنسيا الإسباني في مواجهة كراسنودار الروسي، كما ستكون هناك مواجهة تجمع إشبيلية الإسباني وسلافيا براج التشيكي، وأخرى طرفيها زينيت سان بطرسبرج الروسي وفياريال الإسباني.



وستقام مباريات الذهاب لدور الـ16 يوم 7 مارس المقبل ولقاءات الإياب يوم 14 من الشهر ذاته في إطار مسابقة الدوري الأوروبي، التي يستضيف نهائيها الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأذرية باكو يوم 29 مايو القادم.