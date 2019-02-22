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سياسي
الجمعة 22/فبراير/2019 - 04:11 م

عادل الدكروني: المادة 244 من تعديل الدستور مكسب كبير لذوي الإعاقة

عادل الدكروني: المادة
محمد الشريف
dostor.org/2527746

قال عادل الدكروني، أمين عام لجنة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالسويس، إن إتاحة الفرصة لتمثيل أكبر لذوي الإعاقة من خلال المقترح للمادة 244، والتي تضمن ضمانة عامة لذوي الإعاقة بأن لهم في التمثيل البرلماني في كل دورة برلمانية، عكس ما كان سيظل بتمثيل في الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا أن ذلك يعتبر مكسبا كبيرا ولم يكن في المتخيل أن يتم الحصول عليه.

وأضاف الدكروني لـ"الدستور" أنه في ظل وجود رئيس جمهورية يؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعترف بها بعد سنوات من التهميش، بدءا بتخصيص 2018 عاما لذوي الإعاقة، وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ثم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بدءا من الشهر القادم، بالإضافة إلى تشديد الرئيس في المؤتمرات والفعاليات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار توصيات وتكليف الحكومة بالعمل عليها.

وأشار إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لم يحصلون على حقوقهم سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن تسير على خطوات الرئيس وتسعى بشكل سريع لتنفيذ تلك التوصيات بشكل جاد وسريع، قائلا: إن المشكلة الحقيقية تكمن في الحكومة والمسؤولين وعدم السعي الجاد لتنفيذ توصيات الرئيس".

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