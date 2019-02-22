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الجمعة 22/فبراير/2019 - 04:15 م

إكرامية إجبارية.. "الدستور" تحقق في بيزنس استمارات الثانوية العامة

إكرامية إجبارية..
زينب صبحي - هاني سميح
dostor.org/2527743

فوجئت نورهان الطالبة فى الشهادة الثانوية بموظفة شئون الطلبة فى مدرستها تطلب منها 120 جنيها ثمنًا لاستمارة الثانوية العامة الورقية، والتى أعلنت الوزارة قبل أيام قليلة أنها بـ104 جنيهات فقط، واستفسرت من مدرستها عن أسباب ارتفاع ثمنها مقارنة بالسعر الرسمي للوزارة فردت الموظفة: "ده تمن الدوسيه".

"الدستور" في جولة على بعض المدارس الحكومية فى نطاق القاهرة الكبرى، اكتشفت أن بعض هذه المدارس خالفت بيان وزارة التربية والتعليم والذي حددت فيه ثمن استمارة الثانوية العامة وكود الطالب الخاص بالاستمارة الإلكترونية، وضاربت في أسعارها.

رافقت "الدستور" ندى محمد، الطالبة بالشهادة الثانوية، بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، بمنطقة العمرانية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، لشراء استمارة الثانوية العامة الورقية، داخل المسرح الخاص بالمدرسة، جلست موظفتين من شئون الطلاب لبيع الاستمارات، وتزاحم حولهما التلاميذ.

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