إكرامية إجبارية.. "الدستور" تحقق في بيزنس استمارات الثانوية العامة

فوجئت نورهان الطالبة فى الشهادة الثانوية بموظفة شئون الطلبة فى مدرستها تطلب منها 120 جنيها ثمنًا لاستمارة الثانوية العامة الورقية، والتى أعلنت الوزارة قبل أيام قليلة أنها بـ104 جنيهات فقط، واستفسرت من مدرستها عن أسباب ارتفاع ثمنها مقارنة بالسعر الرسمي للوزارة فردت الموظفة: "ده تمن الدوسيه".



"الدستور" في جولة على بعض المدارس الحكومية فى نطاق القاهرة الكبرى، اكتشفت أن بعض هذه المدارس خالفت بيان وزارة التربية والتعليم والذي حددت فيه ثمن استمارة الثانوية العامة وكود الطالب الخاص بالاستمارة الإلكترونية، وضاربت في أسعارها.



رافقت "الدستور" ندى محمد، الطالبة بالشهادة الثانوية، بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، بمنطقة العمرانية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، لشراء استمارة الثانوية العامة الورقية، داخل المسرح الخاص بالمدرسة، جلست موظفتين من شئون الطلاب لبيع الاستمارات، وتزاحم حولهما التلاميذ.



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