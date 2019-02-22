"القومى للسكان": نسعى للقضاء على ختان الإناث فى مصر بحلول 2025

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إنه تم عقد اجتماع فى مقر المجلس لمناقشة وتقييم الخطة القومية لختان الإناث في مصر، وإعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة للقضاء على ختان الإناث وتوزيع الأدوار بين الوزارات والجهات الشريكة في هذا الشأن.



وأضاف أن الاجتماع حضره ممثلون عن مجلس الوزراء ووزارات الصحة والداخلية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني، ممثلًا في ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوزيع مهام كل جهة من الجهات، بهدف رفع الوعي بهذه "الجريمة" ومخاطرها.



وأضاف أن المجلس بصدد الإعداد لخطة طموحة للقضاء على ختان الإناث من مصر نهائيًا بحلول عام 2025، للوصول إلى نسبة 0%.



