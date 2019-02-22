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الجمعة 22/فبراير/2019 - 03:57 م

أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019

أبرز إطلالات النجمات
سارة ساويرس
dostor.org/2527735

شهدت مدينة لندن توافد النجوم من كافة أنحاء العالم، إلى السجادة الحمراء، للمشاركة فى حفل توزيع جوائز الموسيقى البريطانية الـBrit Awards لعام 2019، ونرصد فى السطور التالية أبرز إطلات النجوم التى فاجأت الجميع فى الحفل:

أطلت النجمة سوكي واترهاوس على جمهورها، بفستان أبيض من تصميم رامي القاضي، مع كشكشة واضحة فى معظم الفستان، وأضافت حزاما لونه بينك، وجاء شعرها منسدلا.

فيما لفتت عارضة الأزياء الكندية، ويني هارلو، إليها الأنظار، حيث ارتدت فستانا من الشيفون لونه أسود، مزينا بنقشات الزهور والورود، يبرز مرض البهاق الذي يغطّي كامل جسمها، حيث بدت جميلة واثقة فى نفسها، وجاء الفستان من تصميم إيلي صعب.

أما بالنسبة للممثلة كيللي بروك، فارتدت فستانا أحمر اللون، من Galvan، وجاء تصميم الفستان بفتحة واسعة مما جعل الفستان غير متناسق قليلًا معها.

وجاءت إطلالة بالوما فايث، بفستان ذى لون برتقالي مزين بالتول، وأكملت إطلالتها بتاج على رأسها، حيث أفسدت عليها إطلالتها التى جاءت من Simone Rocha.

بينما تألقت جيس غلين، بفستان من الساتان بلون الفضة، وجاء مناسبًا لها من تصميم فيفيان ويستوود.

أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
أبرز إطلالات النجمات في حفل BRIT Awards 2019
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