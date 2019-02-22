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الجمعة 22/فبراير/2019 - 03:53 م

ويلسون وبروكس يغيبان عن بورنموث أمام ولفرهامبتون للإصابة

ويلسون وبروكس يغيبان
dostor.org/2527732

قال إيدي هاو، مدرب بورنموث، اليوم الجمعة، إن كالوم ويلسون وديفيد بروكس لم يتعافيا بعد من الإصابة، وسيغيبان عن مباراة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

ولم يعد المهاجم ويلسون، الذي كان من المقرر غيابه 3 أسابيع في البداية بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الركبة أواخر يناير الماضي، إلى تدريبات الفريق بشكل كامل.

ويخضع لاعب الوسط بروكس للعلاج من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الخسارة 4-صفر أمام تشيلسي الشهر الماضي.

وقال "هاو" في مؤتمر صحفي: "يتحسن اللاعبان سريعا. لكن من المبكر الدفع بهما في المباراة.. صعب للغاية تحديد موعد دقيق لعودتهما، لم نشاهدهما بعد سواء في التدريبات الجماعية أو الفردية في الملعب لذلك لا يزال أمامهما بعض الوقت".

وسيخضع جونيور ستانيسلاس للاختبار في وقت لاحق لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباراة أمام صاحب المركز السابع، حيث يبدو إنه بات قريبا من الشفاء من إصابة في الفخذ.

ويحتل بورنموث المركز 11 برصيد 33 نقطة من 26 مباراة ويأمل في التعافي من هزيمتين متتاليتين في الدوري.

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