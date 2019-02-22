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الجمعة 22/فبراير/2019 - 03:50 م

وزير الزراعة يتحدث عن التعاون مع القارة الإفريقية فى "مصر النهاردة"

وزير الزراعة يتحدث
هاجر رضا
dostor.org/2527730

يستضيف برنامج مصر النهاردة، المعروض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، غدًا السبت، الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، في أول حوار له منذ توليه مهام الوزارة، للحديث عن خطة الوزارة وتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، تزامنًا مع ترأس مصر الاتحاد الإفريقي.

كما يتحدث عن خطة الوزارة لزيادة مساحة الأرض المنزرعة، وخطورة الزيادة السكانية على حصة مصر من الماء، ويفتح الملفات الشائكة ويجيب عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع، ويتحدث أيضًا عّن خطة الوزارة للتحول لنظام زراعي رقمي ومشروع إحياء البتلو وحملات تحصين الماشية.

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