ماذا تنتظر ميركل من القمة مع الجامعة العربية؟

تنتظر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قمة الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية دعما للموقف الأوروبي في الخلافات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا.



وذكرت مصادر حكومية في برلين اليوم الجمعة إن ميركل على قناعة بأنه يتعين على أوروبا أن تلعب دورا أكبر على المستوى العالمي، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدخل في حوار مع المنطقة على خلفية أن بكين وموسكو تنشطان للغاية على الحدود الجنوبية لأوروبا.



وأضافت المصادر أنه من المفترض أن تصبح القمة نقطة انطلاق للربط بين العلاقات والاتفاقيات الأوروبية القائمة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.



وتتوجه المستشارة الألمانية بعد غد الأحد إلى منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر للمشاركة في أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، والتي تستمر يومين.



وبحسب المصادر الحكومية، من المنتظر مشاركة أكثر من 20 رئيس حكومة من الاتحاد الأوروبي في القمة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية.



ووفقا للمصادر، لن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة بسبب التزامات داخلية.



ومن المتوقع، وفقا للتخطيط الحالي، أن تشارك في القمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ونظيره المجري فيكتور أوربان.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، لم يتمكن ممثلو الجانبين خلال اجتماع تحضيري من الاتفاق على بيان ختامي مشترك بسبب اعتراضات المجر على الإشارة إلى ميثاق عالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.



وبحسب مصادر حكومية، من المنتظر أن يشارك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القمة، بينما لن يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تلقى الكثير من الانتقادات على المستوى الدولي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع شهر أكتوبر الماضي.