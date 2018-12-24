بالصور.. جال جادوت تحتفل بانتهاء تصوير "Wonder woman 2"

احتفلت النجمة العالمية جال جادوت بانتهاء تصوير مشاهدها بالكامل في الجزء الثاني من فيلم "Wonder woman"، المقرر طرحه يوم 5 يونيو عام 2020.



وظهرت "جال" في أحد شوارع لندن رفقة صناع العمل، يحتفلون وسط حضور مئات الجمهور، وارتدت النجمة العالمية ملابس شخصيتها ضمن أحداث الفيلم.



كانت شركة الإنتاج أجلت طرح الفيلم من عام 2019 لـ2020، ولم يتم الكشف عن سبب التأجيل، وتدور أحداث الجزء الثاني في الثمانينيات، مع حبكة ستضع "ووندر ومان" في ثورة ضد السوفييت خلال نهاية الحرب الباردة.