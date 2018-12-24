القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:56 م

مورينيو يطالب ريال مدريد بالتخلي عن راموس

راموس
راموس
وكالات
dostor.org/2448609

كشفت تقارير صحفية عن مطالبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من رئيس نادي ريال مدريد بالتخلي عن سيرخيو راموس بعد اقترابه من خلافة الأرجنتيني سولاري.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية صباح اليوم الإثنين، أن مورينيو اشترط على بيريز قبل قدومه إلى ريال مدريد مجددًا، الاستغناء عن بعض اللاعبين وعلى رأسهم قائد الفريق سيرخيو راموس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو المقال من نادي الشياطين الحمر، اقترح على رئيس النادي الملكي أن يحزم راموس أمتعته، وأن يكون البديل مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي "دافينسون سانشيز".

وقالت إن إدارة الميرينجي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو للنادي اللندني توتنهام من أجل الموافقة على التخلي عن الكولومبي دافينسون سانشيز في الصيف المقبل.

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