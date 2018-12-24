الأربعاء.. إحياء ذكرى ميلاد فريد الأطرش بقصر الأمير طاز

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحى الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، حفل إحياء ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل فريد الأطرش، والذي تقيمه جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش.



يتضمن الحفل افتتاح معرض للصور النادرة عن الفنان الراحل، يعقبها حفل فنى يتضمن فقرات غنائية لأروع ما لحن وغنى فريد الأطرش تقدمها "فرقة الفن الأصيل"، ويعقب ذلك فقرات شعرية في حب الموسقار الراحل.



كما يتضمن الحفل لقاءً مع عازف الجيتار "إلهامي خورشيد" الذي يقدم عددًا من أغاني "الأطرش" على الجيتار.