تعليم الوادى الجديد: تسليم الكتب الدراسية قبل الفصل الدراسى الثانى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية؛ للإدارات التعليمية الخمس.



وأضاف الدكتور إبراهيم التداوى؛ في تصريح له اليوم؛ الإثنين، أنه يتم الدفع بسيارات المديرية تباعًا لتسلم الكتب بصفة دورية من الوزارة، حيث تم اليوم تسلم كتب مادة الرياضيات للمرحلة الإعدادية.



وأوضح، أن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بدأت الانتقال بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة إلى "التفعيل الرقمي"، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، لتفعيل "التقنيات " و"العمل الرقمي " بالمنظومة التعليمية للاستفادة من التكنولوجيا المتاحة.