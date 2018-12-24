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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:48 م

البورصة تواصل الهبوط عند الإغلاق وتفقد 6.1 مليار جنيه جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكرم عمران
dostor.org/2448597

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها لليوم الثانى على التوالى، بدعم من استمرار عمليات البيع الواضحة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق.

خسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 731.5 مليار على صعيد المؤشرات، فقد تراجعت بنحو جماعى، حيث هبط المؤشر الرئيسى للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.26% بما يعادل 162.9 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 12784.4 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 38. 0% بما يعادل 2.59 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 671.4 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 5. 0% بما يعادل 8.5 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1675.8 نقطة، وسط استمرار تراجع قيم وأحجام التداولات التى سجلت 397.2 مليون جنيه فقط، بتداول نحو 103 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 16 ألف صفقة بيع وشراء.

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