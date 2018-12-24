ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري الصومال إلى 26 قتيلًا

أعلنت مصادر من الشرطة الصومالية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين وقعا بالعاصمة "مقديشو"، يوم السبت الماضي، إلى 26 قتيلًا.



وقال الرائد محمد حسين من الشرطة الصومالية- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن ارتفاع أعداد القتلى بسبب وفاة عدد من المصابين متأثرين بجروحهم، كما أكدت مصادر صحية أن عدد المصابين بإصابات خطيرة داخل المستشفى ينذر باحتمالية ارتفاع حصيلة القتلى مجددًا.



وأضافت الشبكة أنه كان من بين قتلى الانفجار سبعة جنود.



يذكر أن حركة "الشباب" الصومالية كانت قد أعلنت مسئوليتها عن هذين التفجيرين.





