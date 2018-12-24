المخابرات الإثيوبية تلقى القبض على زعماء المافيا فى ولاية أوروميا

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى فى إثيوبيا، اعتقال 15 شخصًا من أعضاء المافيا التى تسمى نفسها "أبا توربي"، يشتبه في تورطهم في اغتيال أشخاص في ولاية أوروميا.



وذكر بيان للجهاز، أن جماعة المافيا لعبت دورًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التى استهدفت المدنيين ورجال الأمن والمسئولين، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.



ووفقًا للبيان، فقد وقع اعتقال الجماعة فى عملية مشتركة نفذتها دائرة المخابرات والأمن الوطنية ومسئولون أمنيون.



ومن بين المشتبه بهم: جاديسا نيجاسا شالا ومرجا تفرا بولشو، وأنيسة غيتاشيو، اتهموا بتنسيق عمليات قتل المدنيين في منطقة دمبي دولو، ونقمت وشمال شوا.



وقال البيان، إنه تم ضبط مسدسات مختلفة وقنابل يدوية وأسلحة ثقيلة وخفيفة، وأشار إلى أنه تم اعتقال المشتبه بهم في العاصمة أديس أبابا، قبل تنفيذهم عمليات اغتيال لكبار المسئولين الحكوميين والأفراد البارزين والناشطين.



ووفقًا للبيان، فإن المشتبه بهم لهم صلة مباشرة بالميليشيات المسلحة، والتى تنشط فى الجزء الغربى من ولاية أوروميا.



وأعن جهاز المخابرات، أن العمليات جارية لاعتقال المشتبه بهم آخرين، مضيفًا أنها ستعلن عن تحركاتهم وهوياتهم قريبًا، من جهتها أعلنت شرطة ولاية أوروميا أنها أصدرت أوامر للمسئولين في المناطق المختلفة باتخاذ إجراءات ضد جميع الميليشيات الذين انتهكوا القانون الإنساني أو ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.



وقالت المفوضية، إنها بذلت قصارى جهدها حتى دفعت ثمنًا باهظًا برجالها، وذكر المفوض المايهو تجنو: أن "الوقت حان ليكون لرجال الأمن في الولاية كلمة. إن صبرنا نفد وسنلجأ لمواجهات هذه الميليشيات".



وذكر المفوض أن "الميليشيات المسلحة" قامت في منطقة ولقا باغتيال اثنين من ضباط الأمن و12 من شرطة الولاية و29 من المدنيين و77 جريحًا من الشرطة.



وأضاف، أن أعضاء جماعة تحرير أورومو قاموا بنهب ممتلكات المواطنين وتعطيل العمل الحكومى فى منطقة ولقا، بما في ذلك نهب ملايين من العملة المحلية من البنك.



وأشار إلى أن الميليشيات قامت أيضًا بنهب الأسلحة من مستودع تابع للشرطة المحلية فى منطقة ولقا والذي يقدر بـ2072 قطعة كلاشينكوف.



وكانت هذه المنطقة تشهد اشتباكات إثنية في الأيام الأخيرة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين من "جبهة تحرير أورومو"، التى كانت تنشط فى المنطقة منذ عدة عقود، والتي كانت سلطات أديس أبابا تعتبرها منظمة إرهابية.



تجدر الإشارة إلى أن شعب أورومو من أكبر القوميات في إثيوبيا، ويشكل نحو 40 بالمائة من عدد سكان البلاد، وغالبية أورومو من المسلمين، وينتمى إلى هذه القومية رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد.