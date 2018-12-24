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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:47 م

فى مئوية السادات.. "الفقى" يشيد بالتكريم الأمريكى لبطل الحرب والسلام

الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أ ش أ
dostor.org/2448594

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية، بتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قانون بتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واصفًا هذا التكريم بأنه "بمثابة تكريم كبير، حيث يضع اسم السادات مع الزعيم الجنوبي إفريقي نيلسون مانديلا وغيره من العظماء".

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها "الفقى" لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة الثقافة اليوم الإثنين، بمناسبة مئوية ميلاد الزعيم الراحل.

وقال "الفقى"، خلال الجلسة الثانية من فعاليات هذه الاحتفالية، إن السادات رجل شجاع صاحب فكر مستقل، وكان أكثر حكام مصر استشراقًا للمستقبل، وكان ابنًا بارًا للقرية المصرية والوطن فى كل المراحل.

وأشار إلى أن السادات كان يستطيع أن يسبح ضد التيار، فهو سياسى حتى النخاع، كما أنه شخصية استثنائية فى التاريخ الحديث.

من جانبه، قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسى ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن السادات كان شخصية مركبة وفريدة من نوعها، حيث ترك على مدى حكمه بصمة فارقة فى تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، أن السادات لم يتردد في اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة ودفع حياته ثمنًا لها، وأنه كان رجلًا متعدد القدرات، جمع بين خصائص رجل الدولة والسياسى، وهى صفات من الصعب أن تجتمع فى شخص واحد.

بدوره، قال الدكتور حسام بدراوى، المفكر السياسى، إن السادات تمكن خلال فترة حكمه إحداث تغييرات غير عادية واستثنائية، ونجح في جعل مصر منفتحة على العالم، وأضاف أن السادات كان شخصية ديناميكية يتمتع بالجرأة والمبادرة والرغبة فى التغيير، ونجح فى دمج السياسة بالعسكرية بذكاء فى حرب أكتوبر المجيدة.

وكانت فعاليات الاحتفالية الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قد بدأت في وقت سابق اليوم، تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، وبحضور كبير من القيادات والشخصيات العامة وعائلة ومحبى السادات والصحفيين والإعلاميين.

يذكر أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو ثالث رئيس لمصر بعد انتهاء الحكم الملكى، وتولى السلطة من عام 1970 إلى 1981، وحصل على جائزة "نوبل للسلام" لعام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحم بيجين، بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضى، قانونًا لتكريم الرئيس الأسبق أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

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