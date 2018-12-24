"الخارجية" توضح للبرلمان سبب توقف شق قناة جونجلي

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم استكمال شق قناة "جونجلي" بين مصر والسودان.



وقال النائب حمدي عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، إن هذه القناة كانت وفق اتفاقية 1959، وتم الانتهاء من 72% منها بواقع 260 كيلومترا، ويتبقى جزء بسيط، متسائلا عن موقف الحكومة المصرية بشأن هذه القناة، خاصة أنها توفر العديد من المياه لمصر والسودان.



من ناحيته، قال السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، إن السبب الرئيسي فى وقف العمل فى هذه القناة هو الحرب الأهلية التى اندلعت فى السودان، بالإضافة إلى وجود دولة جديدة بالسودان، وهي الجنوب، ومن ثم الأوضاع تغيرت.



واتفق معه السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، مؤكدًا أن هذه القناة كانت وفق اتفاقية 1959، وكانت في إطار مساعي الدولتين، مصر والسودان، بشأن استفادة استقطاب الفواقد، ولكن الحرب الأهلية قامت وتوقف المشروع، ووجود دولة جديدة، وهي جنوب السودان، التى رأت أنه ليس من الأولويات، متابعا: "مصر كانت مشاركة من ناحية الهيئة الفنية".