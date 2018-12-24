القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
عالم
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:44 م

توقيع بروتوكول تعاون فنى بين هيئتى تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية

رامي الحمد الله
رامي الحمد الله
وكالات
dostor.org/2448589

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الإثنين في مكتبه بمدينة رام الله، وزير الدولة لشئون الاستثمار الأردني مهند شحادة، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبووندي.

وبحث رئيس الوزراء مع شحادة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، عبر اللجنة الوزارية المشتركة في العديد من المجالات، لا سيما رفع حجم التبادل التجاري، إضافة الى زيادة الاستيراد من الأردن، معتبرا ان ذلك سيسهم في إنعاش اقتصاد البلدين، ويعزز دور المنتج الوطني فيهما.

واطلع الحمد الله الوزير الأردني على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وجهود الحكومة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار من خلال الحوافز التي تقدمها لتسهيل الاستثمار، إضافة إلى خطط الحكومة للحد من نسب البطالة.

وجدد "الحمد الله " تأكيده على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية، على المستويات كافة، مثمنا موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، رسميا وشعبيا.

وعقب اللقاء وبرعاية وحضور رئيس الوزراء، وقعت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة ووزير الدولة لشئون الاستثمار الأردني مهند شحادة بروتوكول تعاون فني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال.

ويأتي توقيع البرتوكول انطلاقا من الرغبة المشتركة في تنمية التعاون بين الهيئتين، لتوفير بيئة للاستثمار ونظرًا للتطور التجاري والاقتصادي الذي يشهده العالم في المجالات المختلفة، وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة لا سيما في مجال توسيع التجارة والاستثمار.

وبينت الوزيرة عودة أن توقيع البرتوكول يأتي تنفيذًا لمخرجات اللجنة العليا الفلسطينية_الأردنية المشتركة الخامسة، حيث تم الاتفاق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الأردن وفلسطين، وتجسد الإرادة القوية لقيادة البلدين في الدفع قدمًا لتمكين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة في البلدين.

وأكد الجانبان خلال مراسم توقيع البرتوكول على أهميته في تعزيز إنشاء شراكات أعمال بين مجتمع الأعمال الفلسطيني والأردني وتقديم الدعم والمساندة، وإقامة ملتقى مشترك لتشجيع الاستثمار سنويًا في إحدى الدولتين، يتم فيه توفير الفرص للقاء المستثمرين من الدولتين لبحث آفاق العمل والاستثمار.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

كلوب يكشف سر تراجع محمد صلاح بداية الموسم الحالى

التموين: عودة 450 ألف مستفيد على البطاقات الذكية خلال 21 يومًا

الآثار: 4 اكتشافات نتائج أعمال بعثة جامعة شيكاغو بتل إدفو

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون "الأشخاص ذوى الإعاقة"

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

عمرو دياب الأعلى.. قائمة أسعار المطربين فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

الخطيب يؤجل ملف فتحى انتظارًا لعودة لاسارتى.. وكوليبالى يطلب الرحيل

ألبومات الصور

الشتا بيحب الأكل.. 1- حمص الشام

صورة اليوم.. مقدمات تؤدى لنتائج

صورة اليوم.. بره الشبابيك

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

عمرو دياب الأعلى.. قائمة أسعار المطربين فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

الخطيب يؤجل ملف فتحى انتظارًا لعودة لاسارتى.. وكوليبالى يطلب الرحيل

كشكول

طب أسنان عين شمس تواصل مشاركتها في المبادرة الرئاسية تحت عنوان حملة 100 مليون صحة

تعيين 7 عمداء جدد بكليات جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسوان: توفير كافة التسهيلات للطلاب خلال امتحانات التيرم الأول

وزير التعليم: إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين برعاية ألمانية

«شوقي»: نقل التجربة الصينية لتطوير سنوات النقل بالتعليم

الأمصار

باكستان تفرض حكم نهائي بسجن رئيس الوزراء المعزول 7 سنوات

مكتب نتنياهو يعلن حل الكنيست وإقرار انتخابات مبكرة في أبريل المقبل

خبير سياسي يفجر مفاجأة حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "فيديو"

الجامعة العربية: لا مؤشرات على تغير موقفنا تجاه سوريا

بيت لحم تتزين باحتفالات أعياد الميلاد "صور"

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

طرح "بيض" ينقذ 6 ملايين "كتكوت"

اعتماد قاذفات "سو-34" فى القوات الروسية

سبب تسمية بدر ديسمبر بـ "القمر البارد"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎