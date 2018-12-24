"الغرابلى" يشارك فى الماراثون الرياضى لطلاب مطروح

شارك اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، في الماراثون الرياضي الذي نظمته مديرية التربية والتعليم تحت شعار "وطن واحد شعب واحد"، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وشباب وطلاب المحافظة.



بدأ الماراثون الرياضى بداية من كوبرى روميل مرورًا بكورنيش المحافظة حتى منطقة الشراع لمسافة نحو 3 كم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الطلاب بعروض فنية وأغان وطنية واستعراضات رياضية للاعبى الكاراتيه.



وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الماراثون الرياضي يأتي في إطار تعظيم قيمة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب مدارس مطروح بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مع اهتمام الدولة بالرياضة والاستفادة من طاقات الشباب.



من جانبه، قام محافظ مطروح بتقديم الشكر إلى القائمين والمنظمين للماراثون الرياضى، خاصة توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم مع الإشادة بالطلاب المشاركين.



من ناحية أخرى قام اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بتسليم الجوائز على الطلبة الفائزين فى السباق، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الرياضة فى بناء شخصية ومهارات الطلاب.