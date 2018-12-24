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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:36 م

عمرو دياب الأعلى.. قائمة أسعار المطربين فى حفلات رأس السنة

عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
dostor.org/2448572

تنطلق حفلات رأس السنة خلال الأيام المقبلة وهو الموسم الغنائي الأضخم خلال العام، حيث يعقد كل مطرب فيه على الأقل حفلا أو حفلين بمناسبة العام الجديد، ولأنه موسم غنائي مختلف ومميز فإن أجور المطربين تكون مرتفعة للغاية، حسب نجومية وشعبية كل مطرب.

"الدستور" ترصد قائمة أسعار المطربين في حفلات رأس السنة والتي زادت قليلا عن العام الماضي وأجر كل نجم يشمل فرقته الموسيقية:

وجاء الهضبة عمرو دياب متصدر القائمة بأعلى أجر وهو 180 ألف دولار ما يعادل (3 ملايين و200 ألف جنيه) ويقدم ثلاث حفلات في مصر والإمارات، يليه تامر حسني 120 ألف دولار (2 مليون جنيه)، ومحمد حماقي 80 ألف دولار ما يعادل (مليون و500 ألف جنيه)، فيما تتقاضي هيفاء وهبي 120 ألف دولار (2 مليون) ، وإليسا 100 ألف دولار ما يعادل مليون و700 ألف جنيه، ووائل جسار مليون جنيه.

أما حكيم 500 ألف جنيه، شيرين عبدالوهاب 60 ألف دولار (مليون و100 ألف جنيه)، وراغب علامة 70 ألف دولار (مليون و250 ألف جنيه)، والفنان أحمد سعد يتقاضى 70 ألف جنيه ويقدم في ليلة رأس السنة ما يقرب من 3 حفلات، ومحمود الليثي 120 ألف جنيه ويقدم 4 حفلات، والمطربة أمينة 50 ألف جنيه وتقدم ثلاث حفلات، أمّا محمود العسيلي فوصل أجره هذا العام إلى 350 ألف جنيه.

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