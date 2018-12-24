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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:35 م

أوقاف الجيزة تستعد لإطلاق قوافل "اﻷخلاق" الدعوية

أوقاف الجيزة تستعد
مصطفى علم الدين
dostor.org/2448570

كشف الشيخ محمد نور عثمان مدير مديرية أوقاف الجيزة، عن استعدادات المديرية لإطلاق قوافل دعوية جديدة خلال الفترة المقبلة تحت مسمى "الأخلاق" داخل نطاق محافظة الجيزة، وذلك لحث الناس على التمسك بمكارم الأخلاق ونبذ الكراهية والعنف.

وأوضح نور في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القوافل التي تطلقها المديرية هدفها حثّ الناس على التمسك بمكارم الأخلاق التي حثّ الإسلام على اتباعها في التعامل بين المسلمين ومع غيرهم أيضا وأتباع سنة النبي الكريم والاقتداء به، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظة الجيزة.

وأشار مدير أوقاف الجيزة إلى نجاح القوافل الدعوية التى نظمتها المديرية بكافة أنحاء مدن وقرى محافظة الجيزة خلال الفتره الماضية تحت شعار " رسول الإنسانية" بمناسبة الذكرى العطرة لميلاد النبى محمد (ص) والتى استهدفت القرى والنجوع الأكثر احتياجا وتوزيع المساعدات على أهالى هذه المناطق بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولفت الى أن هذه القوافل الدعوية تلاقي قبولا كبيرا من أهالي ومواطنين محافظة الجيزة وبخاصة الشباب والتى يتم تنظيمها بالمساجد ومراكز الشباب والنوادى الاجتماعية.

وعلى الجانب الآخر، أكد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة أنه تم خلال الشهر الماضى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محافظه الجيزة لتدشين 400 فصل لمحو الأمية والتي بدأت المديرية في تنفيذها بالفعل.

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