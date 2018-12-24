تفاصيل تأمين كنائس دمياط في رأس السنة

ترأست الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، مؤتمر التنسيق الأمني، بحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد أركان حرب شريف العرايشي قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي وجميع ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة.



تناول المؤتمر أسلوب تأمين المنشآت، والأهداف الحيوية والكنائس وذلك تزامنا مع أعياد الأقباط والاحتفال بذكرى الخامس والعشرين من يناير.



وأكدت الدكتورة منال عوض؛ أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة الأمنية وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين موجهة رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد المستمر خلال تلك الفترة والتأكد من توافر كافة الخدمات.