فى ذكرى عيد الميلاد.. الخارجية الفلسطينية تطالب بإنهاء الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار الاحتلال والاستيطان يعكر صفو احتفالات عيد الميلاد المجيد، ويقوض فرص تحقيق السلام، وينشر ثقافة الكراهية والعنصرية، ويصر على سرقة الفرح وبهجة العيد من أعين أطفال فلسطين.



وأوضحت، في هذه المناسبة المجيدة وعيون العالم المسيحي تتجه نحو فلسطين وبيت لحم على وجه الخصوص، فإن رسالتنا إلى المجتمع الدولي والعالم المسيحي، بشكل خاص، أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ويعمل بشكل جاد على رفع الظلم الواقع عليه، وإنهاء الاحتلال، لتزدهر الأرض ويتحقق السلام في أرض السلام.