التفاصيل النهائية لامتحان الأول الثانوى التجريبى بتعليم بورسعيد

عقد الدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعًا بالمديرين العموم ومديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان المديرية، لمناقشة التفاصيل النهائية لإجراء الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوي.



ووجه باهي بتذليل كل العقبات وتوفير التجهيزات اللازمة للخروج بهذا الامتحان بالشكل الذى يليق بطلاب بورسعيد، وبمكانة تعليم بورسعيد، وذلك في إطار الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة حضور الطلاب هذا الامتحان التجريبى المقرر عقده يوم 13 يناير القادم، وذلك لأهميته ولتدريبهم على شكل الامتحانات فى نظام التعليم الجديد، متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.