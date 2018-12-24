بطريرك الموارنة: هناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل

أكد البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وجود مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل ولبنان "في وقت لا تمتلك فيه الدولة اللبنانية أحادية السلطة والسلاح لكي تخرج لبنان من ساحة الصراع في المنطقة".





جاء ذلك في كلمة ألقاها البطريرك الراعي، اليوم، بمناسبة حلول أعياد الميلاد.



وأشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع التخلي عن دورها في تنفيذ القرارات والسياسات الدولية، خاصة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي أعقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، ولا يحق لها (الدولة) التنازل لأي طرف عن حقها وواجبها بالقرار الأوحد في قضية الأمن القومي اللبناني، وفي السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.



وتطرق البطريرك الراعي إلى أزمة تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، معتبرا أن القوى السياسية المعنية بهذا الأمر "يماطلون في تأليف الحكومة منذ 7 أشهر، ويتفننون في خلق العقد في كل مرة تصل الحلول إلى نهايتها، غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة والشعب اللبناني".. على حد قوله.



وحذر بطريرك الموارنة من خطورة "غضب الشعب"، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن ثلث المواطنين أصبحوا دون مستوى الفقر، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 30%، فضلا عن تزايد العجز وتراكم الديون.



وأشار إلى أن أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية تتطلب التعامل معها بصورة جدية، والاتفاق على وضع خطة لعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم، في ضوء "ثقل عبئهم الاقتصادي والاجتماعي والأمني على لبنان وشعبه".