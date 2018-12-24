أيمن وتار ينتهى من 10 حلقات بمسلسل "اسمه إيه" لـ أكرم حسنى

قال الفنان والمؤلف أيمن وتار، إنه انتهى من كتابة 10 حلقات بمسلسل "اسمه إيه" الذى يخوض بطولته النجم أكرم حسني، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل.



وأضاف "وتار" فى تصريح لـ"الدستور"، أن أحداث العمل تدور في إطار الكوميديا والتشويق، وتختلف تمامًا عن أحداث مسلسل "الوصية" الذى عُرض فى رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن اسم العمل مقتبس عن اسم مطعم لفت انتباه أكرم حسني خلال رحلته لأسوان، واتفقا على أن يكون الاسم النهائى للمسلسل، متمنيًا أن ينال إعجاب متابعيه.



ويجرى مخرج المسلسل خالد الحلفاوى، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف، بمشاركة المنتج كريم أبوذكرى، للوقوف على التفاصيل النهائية واختيار أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير.



يذكر أن "اسمه إيه" هو التعاون الثاني بين المنتج كريم أبوذكرى والفنان أكرم حسنى، والمخرج خالد الحلفاوي، والمؤلف أيمن وتار، وذلك بعد نجاحهم معًا العام الماضى فى مسلسل "الوصية".