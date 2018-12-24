معرض فنى وورش تطريز بـ"ثقافة المنيا"

افتتح محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام فرع ثقافة المنيا، معرضًا فنيًا لختام الأنشطة الطلابية بالتربية والتعليم على مستوى محافظة المنيا، بقاعة المعارض فى قصر ثقافة المنيا، وتضمن المعرض أكثر من 400 لوحة متنوعة، تحاكى الطبيعة وصور المشاهير وأعمال فنية من خامات البيئة المختلفة، وهى من النحاس وحفر على الألومنيوم، ويستمر المعرض حتى 25 ديسمبر الجارى، وأقام نادى المرأة بالقصر ورشة لتعليم فنون التطريز، وتستمر حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع رابطة المرأة العربية بالمنيا.



وأقام بيت ثقافة ديرمواس، ورشة فنون تشكيلية "لتعليم الرسم والتعبير الحر" بمدرسة الأمل بدير مواس تناول فيها الطلاب البيئة المصرية ومظاهر من الحضارة المصرية، بينما أقام نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أبوقرقاص محاضرة بعنوان "التعامل مع برنامج الرسام paint" مع المدربة إخلاص طه، بمشاركة طلاب مدرسة الأقباط الأرثوذكس، كما قام الطلاب بزيارة لمكتبة الطفل للتعرف على الأنشطة المختلفة وقراءة القصص المتنوعة.