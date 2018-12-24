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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 02:28 م

وزير الخارجية يشارك فى مبادرة "100 مليون صحة"

سامح شكري
سامح شكري
الدستور
dostor.org/2448552

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، الإثنين، فى مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتى تهدف إلى القضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص على المشاركة في المبادرة على ضوء أهميتها من خلال إجراء الفحوصات اللازمة، فضلًا عن تفقد الترتيبات التي تم اتخاذها للكشف على أعضاء الوزارة.

وأكد الوزير "شكري" أن المبادرة تعكس اهتمام رئيس الجمهورية بصحة المواطنين المصريين فى إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، منوهًا بأن توفير المستوى اللائق للرعاية الصحية للمواطنين وبناء الإنسان المصرى يعد أحد أهم أولويات الحكومة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مبادرة "100 مليون صحة"، سوف تستمر على مدار أسبوع كامل بوزارة الخارجية من أجل إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة لأعضاء الوزارة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بحث الأعضاء على المشاركة في المبادرة.

وزير الخارجية يشارك فى مبادرة "100 مليون صحة"
وزير الخارجية يشارك فى مبادرة "100 مليون صحة"
وزير الخارجية يشارك فى مبادرة "100 مليون صحة"
وزير الخارجية يشارك فى مبادرة "100 مليون صحة"
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